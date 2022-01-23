Çağatay'ın babası aranıyor

Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un rol alacağı 'Süslü Korkuluk' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. tv8'de ekrana gelecek olan yapımda Ulusoy'un hasta babasına hayat vermesi için Olgun Şimşek'e teklif edildi. Şimşek'in role sıcak baktığı öğrenildi. Usta oyuncu, son olarak ekranlara veda eden 'Ramo' dizisinde rol almıştı.