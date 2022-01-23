23 Ocak 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 15:00:00
Çağatay'ın babası aranıyor
Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un rol alacağı 'Süslü Korkuluk' dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un rol alacağı 'Süslü Korkuluk' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. tv8'de ekrana gelecek olan yapımda Ulusoy'un hasta babasına hayat vermesi için Olgun Şimşek'e teklif edildi. Şimşek'in role sıcak baktığı öğrenildi. Usta oyuncu, son olarak ekranlara veda eden 'Ramo' dizisinde rol almıştı.