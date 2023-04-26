Gripin, geliri kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimleri için oluşturulan "Büyüt Hayallerini" projesi ile afet bölgesindeki halkımızın insani şekilde yaşaması için gerekli olan alanlara aktarılan dayanışma konserleri kapsamında sahnedeydi. Bayhan müzik organizasyonuyla sahne alan Birol Namoğlu "Yaralara biraz merhem olabiliyorsak ne mutlu bize, siz de buna katkıda bulundunuz" diyerek kendilerini izlemeye gelenlere teşekkür etti.