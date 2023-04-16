"Bütün herkes sevdiğini alsın"

Şarkıcı Murat Başaran, Ayten Öztürk ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikâh ile hayatını birleştirdi. Başaran ve Öztürk'ün şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı üstlendi. Çift, nikahın kıyıldığı salona Ömür Gedik ve Murat Başaran'ın seslendirdiği Beşiktaş Marşı 'Bırakmam Seni' ile birlikte giriş yaptı. Ömür Gedik, koyu Beşiktaş taraftarı olan Murat Başaran ve Ayten Öztürk'e sürpriz yaparak isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Başaran, "Çok mutluyum. Bir yıldır tanışıyoruz. Herkes evlensin, mutlu olsun, sevdiğini alsın" dedi.