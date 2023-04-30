Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Şarkıcı Burcu Güneş, 25 yıllık müzik kariyerinde ilk kez ailesiyle ilgili itiraflarda bulundu. Şarkıcı, Ceyda Düvenci'nin 'Bambaşka Sohbetler' programında 18 yaşına kadar annesini görmediğini söyledi. Güneş, "7 yaşında annemle babam boşandı, 18 yaşıma kadar annemi hiç görmedim. Annemi çok özler ve ona şiirler yazardım. Annemi sonradan İzmir'de buldum, bizim evi araması yasaktı. Babam başka bir kadınla evlenmişti ve o da annemin aramasını istemiyordu" dedi.

