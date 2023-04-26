Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

Şarkıcı Ceylan Ertem, 'Duyuyor musun' programında Buray'ı ağırladı. İkili yayında 'Gitme' ve Mazhar Alanson bestesi MFÖ klasiklerinden 'Sarı Laleler'i birlikte seslendirdi. Yayında aynı zamanda sohbet eden ikiliden Buray, şarkıcı olma yolculuğunu şu sözlerle anlattı: ''Aslında ünlü olmak gibi bir planım yoktu. Hedefim taksiye bindiğimde şarkım denk gelirse tamamdır daha ne isterim diyordum. Artık kendi şarkımı duyuyorum. Müzik benim kanatlarım. Müziği gezmek için bir araç olarak kullandım.''

