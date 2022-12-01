Buray panikledi

Ayşe Özyılmazel'le kısa süreli bir aşk yaşayan şarkıcı Buray, çapkınlıkta acemi çıktı. Şarkıcı önceki gün Nişantaşı City's'de bir kız arkadaşıyla yemek yedi. Buray, kız arkadaşına "Önce sen çıkış yap, ben arkandan çıkış yaparım" dedi. Buray'ın Londra'dan geldiği öğrenilen arkadaşıyla AVM içerisinde sarılırken objektiflere yakalandı. Ayrı ayrı AVM'den ayrılan ikilinde Buray, çıkışta habercileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Kız arkadaşıyla ilgili sorular karşısında Buray, "Yanımda kimse yoktu" diye cevap verdi. Habercilerin, "Kız arkadaşınızla birbirinize sarıldınız, fotoğraf var" demesi üzerine Buray, "Yok öyle bir şey, yanımda kimse yoktu" diyerek hızlı adımlarla aracına binerek uzaklaştı.