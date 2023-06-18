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Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor
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18 Haziran 2023 Pazar 10:57:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 10:57:00

Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor

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Burak Yamantürk baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı. 1.5 yaşındaki kızı Mercan'la yemek yapmayı sevdiklerini söyleyen oyuncu, "Babalık beni daha sabırlı bir insan yaptı" dedi.

Oyuncu Özge Özpirinçci ile mutlu bir evliliği olan Burak Yamantürk, kızı Mercan ile ilişkisini ve baba olmanın getirdiği sorumlulukları anlattı. Yamantürk, MAG dergisine baba kavramını kaygı ve sevgi olarak gördüğünü söyledi. Oyuncu, "Babalık sonsuz kaygı ve sevginin aynı potada erimesine şahitlik etmek gibi" dedi. Kızı Mercan ile birlikte hayatının iyi yönde değiştiğini belirten Yamantürk, "Daha sabırlı bir insan olmayı öğrendim" dedi.

KARIMA VE KIZIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Oyuncu, 1.5 yaşındaki kızıyla en keyif aldıkları aktivitenin yemek yapmak olduğunu belirterek, "İkimiz de yemek yapmayı ve yemeyi çok seviyoruz" diye konuştu. Kızı Mercan'ı ilk kucağına aldığı an ile ilgili Yamantürk, "O anı net hatırlamak zor. Ne hissettiğini bile anlayamıyorsun. Sanırım huzur en baskını. Özge ve Mercan'a beni baba yaptıkları için teşekkür ederim" dedi.

Etiketler : özge özpirinçci burak yamantürk mercan baba
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