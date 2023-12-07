Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin galası Biletinial Torun Center Sinemaları'nda yapıldı. Göğebakan'ı Burak Sevinç'in oynadığı filmde Tuvana Türkay ve Hande Soral oynuyor. Sevinç, şarkıları playback değil kendisinin söylediğini açıkladı. Sevinç, ''Benim şahsi fikrim eğer bir biyografi filminde yer alıyorsa oyuncu kendi sesini kullanmalı diye düşünüyorum. Umarım benzetebilmişimdir ve seyirci tarafında karşılığını alır'' dedi.