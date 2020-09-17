Bu yaz kilo almayan Gülben Ergen, kendisini tebrik etti

Bu yaz kilo almayan Gülben Ergen, kendisini tebrik etti

Yazı Bodrum-Gündoğan’daki yazlığında geçiren Gülben Ergen “Bu yaz kilo almadım. Yediklerime çok dikkat ettim. Pilates, yürüyüş ve yüzmeyi hiç aksatmadım. O yüzden kendimi tebrik ediyorum” dedi. Ergen, diyetle 5 kilo verdiğini de söyledi.

