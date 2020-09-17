17 Eylül 2020 Perşembe 15:25:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 15:25:00
Bu yaz kilo almayan Gülben Ergen, kendisini tebrik etti
Kaynak: Akşam
ABONE OL
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yaz sezonunu nasıl geçirdiğini anlattı. Ergen, geride bıraktığı üç ay için kendisini tebrik etti.
Yazı Bodrum-Gündoğan’daki yazlığında geçiren Gülben Ergen “Bu yaz kilo almadım. Yediklerime çok dikkat ettim. Pilates, yürüyüş ve yüzmeyi hiç aksatmadım. O yüzden kendimi tebrik ediyorum” dedi. Ergen, diyetle 5 kilo verdiğini de söyledi.
- Bu yaz kilo almayan Gülben Ergen, kendisini tebrik etti
- Halil Sezai tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
- Kuralları hiçe sayan Sinan Çetin, tepkilere neden oldu! Ne maske var ne kural uymak
- Sıla, Halil Sezai'ye böyle tepki gösterdi: Sana yazıklar olsun
- Bülent Ersoy, mide rahatsızlığından hastaneye kaldırıldı
- Şarkıcı Halil Sezai savcılıkta ifade verecek