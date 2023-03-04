Bu türkü hepimizin!

Fatih Kısaparmak ile Şebnem Kısaparmak'ın 18 yaşındaki oğulları Kaan Kısaparmak, yaşanan deprem felaketleri sonrası duygularını 'Ağıtlar Yurdu' adlı şarkıya yansıttı. Şarkıdan edilecek gelir, Musiki Eserleri sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin 'MSG Depremzedelere Yardım Fonu'na bağışlanacak. Kısaparmak, ''Sürdürülen geleneğimizi geleceğe taşıyabilmektir gayemiz. Anadolu'da türkü yakanlar ozandır, fakat bizler ise kent ozanıyız. Bu bizim işimiz değil, dinleyicimize boynumuzun borcudur. Bu yaktığım ağıt benim aziz milletimize armağanımdır. Bu türkü benim, senin, onun değil, hepimizin'' dedi.