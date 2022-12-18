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18 Aralık 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 14:30:00

Bu poz aşırı sevgi içerir!

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Demet Özdemir aşka geldi.

Oyuncu Demet Özdemir aşka geldi. Dijitalde yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu sosyal medya hesabından arkadaşları ve eşi Oğuzhan Koç'la çektiği kareleri paylaştı. 30 yaşındaki oyuncu gönderisine, "Biz bu ışığı sevdik! Aşırı sevgi içerir" notunu düştü. Özdemir ve Koç'un pozuna hayranları, 'Maşallah size', 'Bayıldım fotoğrafın içtenliğine, saflığına, sevilmişliğine' ve 'Bu fotoğrafa kalbimi bıraktım' gibi yorumlarda bulundu.

Etiketler : demet özdemir oğuzhan koç magazin
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