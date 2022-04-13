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13 Nisan 2022 Çarşamba 07:23:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 10:44:00

Bu kez yönetmen koltuğunda

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Genç popçu Aleyna Tilki, Etiler'de görüntülendi. İngilizce seslendirdiği yeni teklisi 'Al ya da Bırak' (Take It or Leave It)'i müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Tilki, klip çekimini tamamladıklarını söyledi.

Genç popçu Aleyna Tilki, Etiler'de görüntülendi. İngilizce seslendirdiği yeni teklisi 'Al ya da Bırak' (Take It or Leave It)'i müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Tilki, klip çekimini tamamladıklarını söyledi. Klibin yönetmenlerinden birinin kendisini olduğunu belirten Tilki, "Zor bir klipti. Hem profesyonel olması gerekiyordu hem de amatör hissi koruması gerekiyordu. Çok detay vermeyeyim. Çıkınca göreceksiniz" dedi.

Etiketler : Bu kez yönetmen koltuğunda Genç popçu Aleyna Tilki Take It or Leave It
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