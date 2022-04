Bu kez yönetmen koltuğunda

Genç popçu Aleyna Tilki, Etiler'de görüntülendi. İngilizce seslendirdiği yeni teklisi 'Al ya da Bırak' (Take It or Leave It)'i müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanan Tilki, klip çekimini tamamladıklarını söyledi. Klibin yönetmenlerinden birinin kendisini olduğunu belirten Tilki, "Zor bir klipti. Hem profesyonel olması gerekiyordu hem de amatör hissi koruması gerekiyordu. Çok detay vermeyeyim. Çıkınca göreceksiniz" dedi.