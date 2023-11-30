Bu dram artık bitsin

Pelin Karahan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırılar sonucu Filistinliler'in bir dram yaşadığını söyledi. Karahan, ''Onların sesinin duyurulmaya ihtiyacı var. Umarım en kısa zamanda bu dram biter. Çünkü çok fazla çocuk ve genç hayatını kaybetti" dedi.

SİNEMA İZLEYİCİSİ AZALDI

Dijitalin aksine televizyon işlerini daha çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Dijital platformlar keyifli ama bence Türk seyircisi, televizyonda dizi izlemeye daha çok alışık ve daha çok seviyor. Sadece bu aralar sinema iyi değil. Artık izleyiciler sinemaya gitmiyor. 'Dijitale nasıl olsa gelir' diye bekliyorlar. O biraz üzücü'' dedi.