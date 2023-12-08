BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'in ikinci gününde Türkiye ve Çin'den ünlü markaların mankenleri 3 farklı mekanda podyuma çıktı. İstanbul Moda Haftası'nın öncü ismi Arzu Kaprol, Moskova'nın tarih kokan mekanlarından Zaryadye Park'ın Otopark'ında düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin moda potansiyelini dünya ile buluşturdu. Çin'in klasik giyim markası CHNNYU ise, koleksiyonlarını Devlet Tarih Müzesi'nde sundu.

Arzu Kaprol, Türkiye merkezli bir moda tasarımcısı olarak 1995 yılında tasarım stüdyosunu kurarak sektörde başarılı işlere imza attı. Özellikle giyim teknolojilerindeki yaratıcı bakış açısı ve öncülüğüyle tanınan Kaprol, 2021 yılında hi-tech modaya odaklanan Bilişim Vadisi Wearable Technologies ve YASTED şirketlerinde direktör olarak görev aldı. 2022 yılında Antarktika seferine katılan Türk bilim adamları için koruyucu giysiler tasarlayan Arzu Kaprol, benzersiz tasarımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

ARZU KAPROL, CESUR TASARIMLARIYLA MODA SEVERLERİ ETKİLEMEYİ BAŞARDI



Geleceğe yönelik konseptleri keşfetmeye devam eden Arzu Kaprol, BRICS+ Fashion Summit'te gerçekleştirdiği defilelerde de bu konsepti podyuma taşıdı. Koleksiyonunda mimari şekillerle oynayan, model ve malzemelerle farklı konseptler deneyen Arzu Kaprol, cesur tasarımlarıyla moda dünyasına ilham verdi. BRICS+ Fashion Summit katılımcıları, kadın bedeninin tüm güzelliklerini detaylı bir biçimde vurgulayan birçok deri tasarım inceleme fırsatı yakaladı. Plise kumaşlardan sade görünümler, kürk ile hayvan desenleri içeren cesur giysilerden oluşan tasarımlar moda severleri etkilemeyi başardı.

Zaryadye Park'ın muazzam atmosferinde gerçekleşen BRICS+ Fashion Summit'te, birçok uluslararası tasarımcı bir araya geldi. Bu zirvede, hızlandırılmış moda kursları, B2B showroom sergileri ve podyum gösterileri yer aldı. BRICS+ Fashion Summit'te Arzu Kaprol markası, Türkiye'nin moda sektöründeki iddialı duruşunu bir kez daha kanıtladı ve global modaya yön veren isimler arasında kendine sağlam bir yer edindi.