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11 Mart 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 11:30:00

Boşanıyorlar

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2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel Alkan'ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. Birkaç aydır annesinin evinde kalan daha sonra yurt dışına kızı Zeynep Alkan'ın yanına giden Hamdi Alkan, evine dönünce de eşi Selen Görgüzel ile arasındaki sorunları çözemedi. Bunun üzerine Görgüzel, evi terk etti. Ünlü çiftin boşanma sürecinde olduğu ve ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.

Etiketler : Boşanıyorlar Hamdi Alkan Selen Görgüzel Alkan
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