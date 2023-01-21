Bond'la aynı kapakta

Şarkıcı Tarık Mengüç oğlu Baran'la önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Keyifli olduğu görülen şarkıcı, habercilerle sohbet etti. İngiltere'de yayınlanan 'FABUK' dergisine Daniel Craig'le kapak olduğunu söyleyen şarkıcı, "Londra moda haftasında bir Türk sanatçıyı keşfetmek istiyorlar. Adamlar beni beş ay inceledi. İmajıyla, dansıyla, şarkılarıyla orada bir Türk'ün yani Roman'ın anatomisini İngilizce olarak yazıyorlar. Daniel Craig'le beraber boy, boy yer aldım. Bu beni çok mutlu etti" dedi.