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27 Ekim 2022 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 12:00:00

Boğaziçi'nde 5. gün

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TürkMedya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen Boğaziçi Film Festivali, beşinci gününde sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle geçti.

TürkMedya'nın ana sponsorluğunda düzenlenen Boğaziçi Film Festivali, beşinci gününde sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle geçti. Atlas 1948 Sineması'nda 'Bir Umut' filminin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından söyleşiye filmin yönetmeni Ümit Köreken, senarist ve yapımcılarından Nursen Çetin Köreken sinemaseverlerle buluştu. Etkinlikte yarışmanın Ulusal Uzun Metraj kategorisinde yer alan 'Tatlı Süt Köpüğü'nün Türkiye prömiyeri yapıldı. Yapımda yer alan İranlı oyuncu Rojin Altın Tehrani, filmin kadın cinayetlerini işlemesi nedeniyle kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Etiketler : türkmedya boğaziçi film festivali sinema
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