Boğaz'da her tarzda

Merve Özbey, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. ''Bugün soğuk havayı ısıtmaya geldik" diyen Özbey, Müslüm Gürses'ten Ferdi Tayfur'a, Yıldız Tilbe'den Sertab Erener'e her tarzda parçayı yorumladı. Yeni çalışmalarının sinyalini de veren ünlü sanatçı, "Çok güzel şarkılar gelecek ve hepsi sırada... Klipler çekilmeye başlanacak yani dinleyiciyi çok bekletmeyeceğiz" dedi. Özbey, Amor Garibovic imzalı iki farklı kostüm giydi.

