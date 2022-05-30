Boğaz kıyısında 70'lere yolculuk

Uğur Aslan'ın Afara - Bir Arabesk Müzikali, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nin startını verdi. Aslan, en sevilen arabesk şarkılarla kendi hayat hikâyesini harmanladığı müzikalinde dekoru, kıyafetleri ve repertuarıyla Boğaz'ın kıyısından 70'lere doğru adeta zamanda bir yolculuğa çıkardı. Ünlü oyuncu hem canlı sahne performansıyla hem de oyunculuğuyla müzikseverlerden tam not aldı.