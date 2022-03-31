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31 Mart 2022 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 12:18:00

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Hülya Avşar, bir ayrılıp bir barıştığı Cemal Güzelci ile Tarabya'da baş başa yemek yerken ilk kez görüntülendi.

Hülya Avşar, bir ayrılıp bir barıştığı Cemal Güzelci ile Tarabya'da baş başa yemek yerken ilk kez görüntülendi.

12 yıllık aşk orucunu Cemal Güzelci'yle bozan sanatçı Hülya Avşar, ikinci baharını geçiriyor. Sanatçı, bir süre önce yollarını ayırdığı Güzelci ile birlikte önceki akşam Tarabya'da bir mekânda yemek yedi. İkilinin keyifli olduğu görüldü. Habercileri fark eden Güzelci, mekândan tek başına ayrılırken aşk soruları karşısında sessiz kaldı. Avşar kızı çıkışta açıklamalarda bulundu. Cemal Güzelci'yle ilgili konuşan Avşar, "Herkes her yerde oturabilir, daha da çok görebilirsiniz bizi ahbabız sonuçta. Sevgiliysek çıkar el ele gezeriz, hayatımda kimseye hesap vermedim. Olursa da söylerim zaten, şu anlık arkadaşım ama kısmet, olursa zaten söylerim. Bizi daha çok göreceksiniz" dedi.

SEVGİLİM YAPSA HOŞUMA GİDERDİ

Avşar kızı, 94'üncü Oscar ödülleri töreninde geceden en iyi erkek oyuncu Oscar'ı ile ayrılan Will Smith'in, karısı Jada Pinkett Smith ile ilgili şaka yapan sunucu Chris Rock'a tokat atması hakkında konuştu. Sanatçı, "Chris Rock, büyük bir asalet gösterdi bence. Sunucunun yerine olsam ben de bir tane çakardım ona. Eğer ki bana birisi böyle yapıyorsa ben de bir erkek olarak Smith'e çakardım. Benim erkek arkadaşım böyle bir şey yapsa hoşuma giderdi ama şiddetin her türlüsü kötü. Ama karısının hoşuna gitmiştir bence" dedi.

Etiketler : Bizi daha çok göreceksiniz Avşar kızı Will Smith Cemal Güzelci
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