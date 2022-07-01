Biz evleniyoruz!
Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir, nikâh masasına oturuyor.
Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir, nikâh masasına oturuyor. Geçen yıl nisan ayında birlikteliklerini ilan eden çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını, oyuncu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu paylaştığı karelerine, "Mutluluğumuzu artık sizinle paylaşmanın zamanı geldi" notunu düştü.