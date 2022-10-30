Şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gece Beykoz'daki bir mekânda erkek arkadaşı ile yemek yedi. Yaklaşık dört saat boyunca erkek arkadaşı ile sohbet eden oyuncu çıkışta habercileri karşısında görünce şoke oldu. Mekân işletmecisi, eli ile kameraları kapatmaya çalışarak gazetecilere engel olmaya çalıştı. Kumbasar arkadaşıyla ilgili sorulara, "Biz eski arkadaşız" diyerek cevapladı.