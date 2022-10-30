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30 Ekim 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 16:00:00

‘Biz eski arkadaşız'

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Şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gece Beykoz'daki bir mekânda erkek arkadaşı ile yemek yedi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşi oyuncu Nergis Kumbasar, önceki gece Beykoz'daki bir mekânda erkek arkadaşı ile yemek yedi. Yaklaşık dört saat boyunca erkek arkadaşı ile sohbet eden oyuncu çıkışta habercileri karşısında görünce şoke oldu. Mekân işletmecisi, eli ile kameraları kapatmaya çalışarak gazetecilere engel olmaya çalıştı. Kumbasar arkadaşıyla ilgili sorulara, "Biz eski arkadaşız" diyerek cevapladı.

Etiketler : mehmet ali erbil nergis kumbasar yemek
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