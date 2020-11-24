Birol Tarkan Yıldız 'Every Other Weekend' filminde Mel Gibson ile oynayacak
Türk asıllı Alman oyuncu Birol Tarkan Yıldız, yeni projeleri için İstanbul'a geldi.
En son Tom Carter ile ‘Honest Thief’ filminde rol alan Türk asıllı Alman oyuncu Birol Tarkan Yıldız, yeni projelerini görüşmek için İstanbul’a geldi. Türk dizi ve film sektörünün dünyada artık ses getirdiğini söyleyen Yıldız, mart ayında yönetmen Benjamin Rocher’in çekeceği ‘Every Other Weekend’ filminde Mel Gibson ile başrol oynayacağını ve filmin 2022’de vizyona gireceğini açıkladı.RECEP ASLAN
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