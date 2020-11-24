'Every Other Weekend' filminde Mel Gibson ile oynayacak

En son Tom Carter ile ‘Honest Thief’ filminde rol alan Türk asıllı Alman oyuncu Birol Tarkan Yıldız, yeni projelerini görüşmek için İstanbul’a geldi. Türk dizi ve film sektörünün dünyada artık ses getirdiğini söyleyen Yıldız, mart ayında yönetmen Benjamin Rocher’in çekeceği ‘Every Other Weekend’ filminde Mel Gibson ile başrol oynayacağını ve filmin 2022’de vizyona gireceğini açıkladı.