Oyuncu Cansu Tosun kendi giyim markasını yarattı. 'Islandy'nin lansmanında oyuncuyu eşi Erkan Kolçak Köstendil yalnız bırakmadı. Lansmanda heyacanlı oldukları görülen çifte mutlu evliliğin sırrı soruldu. Marsel adında oğulları olan ikili ''Bol kavga galiba'' diyerek kahkahayı bastı, ardından da ''Bir formülü yok birlikte çok eğleniyoruz. Bir de yol arkadaşımız var Marsel, onunla da beraber olmaktan ve hayatı yaşamaktan çok keyif alıyoruz" dedi.