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03 Şubat 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 13:30:00

Birkan'la romantik yemek yedik!

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TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Birkan Sokullu ve işletmeci Umut Evirgen, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Birkan Sokullu ve işletmeci Umut Evirgen, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. 'Şahmeran' dizisiyle yeniden setlere dönen Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşayan Evirgen, "Baş başa romantik bir yemek yedik Birkan'la" diyerek güldü.

Etiketler : Birkan Masumlar Apartmanı Birkan Sokullu
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