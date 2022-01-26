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26 Ocak 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 12:30:00

Birbirimizden habersiz boşanmışız

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Şanlıurfa'da bu yıl ilki düzenlenen 'Doğunun İncileri' ödül töreni sahiplerini buldu. Gecede manken Elif Ece Uzun'un verdiği aşırı kilolar gözlerden kaçmadı.

Şanlıurfa'da bu yıl ilki düzenlenen 'Doğunun İncileri' ödül töreni sahiplerini buldu. Gecede manken Elif Ece Uzun'un verdiği aşırı kilolar gözlerden kaçmadı. Mehmet Tuş'tan boşanan manken yeniden barıştıklarını ancak boşanma dilekçelerini geri çekmeyi unuttukları için otomatik olarak kendilerinden habersiz olarak ayrıldıklarını belirtti. Uzun, "Eve boşanma kağıtları gelince şok olduk ancak tekrar evlenmeyi de düşünmüyorum. Evliliğimize bir şans verdik, deneme dönemindeyiz" dedi.

Etiketler : Birbirimizden habersiz boşanmışız Doğunun İncileri Elif Ece Uzun
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