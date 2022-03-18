Biraz türkü biraz rap

Sanatçı Kubat dört yıl aradan sonra 'Koca Dünya' albümünü müzikseverlerine beğenisine sundu. Hazırlığı üç yıl süren albümde Kubat, 5 unutulmaz eseri yeniden yorumladı. 'Koca Dünya' şarkısında, Kubat'a rapçi Fuat Ergin eşlik etti. Sanatçı, babasının 40 yıl önce bestelediği eserde rap ve uzun havayı bir araya getirerek bir ilke imza attı.