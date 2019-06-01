01 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi
Bir saatte bir milyon beğeni
2017 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz mayıs ayında çocukları Karan’ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladı.
Düğünlerinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Evcen, eşine “Bakışların hep kalbime aksın böyle… Seni seviyorum” yazdı. Evcen’in paylaşımı bir saat içinde bir milyon beğeni alırken, 10 binin üzerinde tebrik mesajı yazıldı.
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