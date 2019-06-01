Bir saatte bir milyon beğeni

Düğünlerinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Evcen, eşine “Bakışların hep kalbime aksın böyle… Seni seviyorum” yazdı. Evcen’in paylaşımı bir saat içinde bir milyon beğeni alırken, 10 binin üzerinde tebrik mesajı yazıldı.