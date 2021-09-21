VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez sergilendi!
"Varyant geçirmez" Kovid aşısı
Denizaltı krizine AB de müdahil oldu
Türkiye için dönüm noktası olacak: 1 Ekim'de devreye giriyor
318 metre yükseklikten ilk kareler
Ceren'in katili hakim karşısına çıktı
İngiltere'de öldürülmüştü... AİHM Rusya'yı sorumlu tuttu
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2021 açılışında konuştu
Terör örgütü PKK'nın bombacısı yakalandı!
İstanbul Boğazı semalarında uçtular
Önce bindirim sonra indirim yapılan reklamlara yasak geliyor
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması... Yüzde 50'yi geçti
İBB'den yeni skandal!
TEKNOFEST heyecanı başladı
Dünyayı ayağa kaldıran görüntü
Darbeye teşebbüs!
Doktorlardan omega önerisi!
Seçimlerin galibi Başbakan Trudeau oldu
Fransa'nın ABD'ye öfkesi dinmiyor
Ortak İmralı'yı gösterdi
ABD, Rus tatbikatını böyle yorumladı!
ABD'yi sadakatsizlikle suçladı
Laschet'ten Türkiye mesajı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 11 için alarm!
21 Eylül 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 16:30:00

Bir kez daha barıştılar

ABONE OL

İş insanı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir dargın bir barışık yürüttüğü olaylı ilişkisinin ardından geçen haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken, evliliğinde yaşadığı krizi atlattı.

İş insanı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir dargın bir barışık yürüttüğü olaylı ilişkisinin ardından geçen haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken, evliliğinde yaşadığı krizi atlattı. Erken, sosyal medya profilindeki Mahmutyazıcıoğlu soyadını silmiş ve birlikte çekildikleri resimleri de Instagram'dan kaldırarak eşini de takipten çıkmıştı. Oğlu Eymen ile tatile çıkan Erken, yaptığı paylaşımla eşiyle barıştıklarını duyurdu. Ailece çekilen bir fotoğrafı sosyal medyasında paylaşan Erken, altına kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Soyadı kısmına da 'Mahmutyazıcıoğlu' ekleyen ünlü sunucu, her şey yolunda mesajı verdi.

Etiketler : Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken Instagram Oğlu Eymen
Menajerine ev jesti

Menajerine ev jesti
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Babamdan çok görüşüyorum

Babamdan çok görüşüyorum
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
ABD'li yıldız Bodrum'da

ABD'li yıldız Bodrum'da
7'nci yıla mutlu kutlama

7'nci yıla mutlu kutlama
153 bin liralık emek davası

153 bin liralık emek davası
9 yıl sonra yeniden ‘Şıkır Şıkır'

9 yıl sonra yeniden ‘Şıkır Şıkır'
Şafak vakti saldırdı

Şafak vakti saldırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER