Bir kez daha barıştılar

İş insanı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla bir dargın bir barışık yürüttüğü olaylı ilişkisinin ardından geçen haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken, evliliğinde yaşadığı krizi atlattı. Erken, sosyal medya profilindeki Mahmutyazıcıoğlu soyadını silmiş ve birlikte çekildikleri resimleri de Instagram'dan kaldırarak eşini de takipten çıkmıştı. Oğlu Eymen ile tatile çıkan Erken, yaptığı paylaşımla eşiyle barıştıklarını duyurdu. Ailece çekilen bir fotoğrafı sosyal medyasında paylaşan Erken, altına kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Soyadı kısmına da 'Mahmutyazıcıoğlu' ekleyen ünlü sunucu, her şey yolunda mesajı verdi.