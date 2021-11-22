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22 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00

Bir kabadayının yaşam öyküsü

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Başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi 10 Aralık'ta sinema izleyicisi ile buluşacak.

Başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi 10 Aralık'ta sinema izleyicisi ile buluşacak. Filmin yönetmenliğini Uğur Bayraktar üstlenirken senaryosunu ise Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı. Gerçek hayattan izler taşıyan filmin çekimleri 6 haftada, Adana, Mersin ve İstanbul olmak üzere üç ayrı şehirde tamamlandı.

Etiketler : Bir kabadayının yaşam öyküsü Ufuk Bayraktar Gizem Karaca
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