Bir kabadayının yaşam öyküsü

Başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmi 10 Aralık'ta sinema izleyicisi ile buluşacak. Filmin yönetmenliğini Uğur Bayraktar üstlenirken senaryosunu ise Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı. Gerçek hayattan izler taşıyan filmin çekimleri 6 haftada, Adana, Mersin ve İstanbul olmak üzere üç ayrı şehirde tamamlandı.