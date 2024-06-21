Bir ev parasına klip

Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, "Küçüklüğümden beri hayal ederdim, nasıl bir şey diye? Bugünde burada sahnedeyim" dedi. Bayram tatilini çalışarak geçirdim" diyen Çıtak, "Bayram sürecinde kayıt yaparak geçirdim. Sahneler dışında geceleri sürekli kayıt yaptım" ifadelerini kullandı. "Şarkılar sonrası çektiği kliplere bir ev parası harcıyorum" diyen Çıtak, "Klipler çok maliyetli oluyor. Bir ev parasına yakın para harcıyorum. O yüzden çok çalışmam lazım. İyi ki harcıyorum, iyi iş iyi finans demek" açıklamasını yaptı.