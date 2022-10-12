bir dönem Tuvalet temizledim

Selami Şahin müzik hayatına nasıl başladığını anlattı. 'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Şahin, 15 yaşında evden ailesinin de rızasını alarak tahta bir bavulla ayrıldığını söyledi. İstanbul'da otellerde çalıştığını belirten Şahin, "Beyoğlu'nda Fitaş Pasajı'nın yan tarafında bir otelin üst katında kilimlerin üzerinde yatıyordum, tuvalet temizledim, yatak düzelttim, ütü öğrendim, komilik yaptım, kazandığım parayı anneme ve babama gönderiyordum" dedi.