VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DBP'li Bayındır'dan küstah açıklama: Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz
YKS'ye kaç kişinin başvurduğu açıklandı
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Ankara-Sivas YHT ilklere imza attı
İran'dan PKK'ya İHA Eğitimi
Akaryakıtta son dakika indirimi
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon!
25 Nisan 2023 Salı 08:05:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 08:05:00

Bir daha sakın tarlama girme!

ABONE OL

Şarkıcı Gülben Ergen, 'depremi unutmayın' mesajı vermek için Hatay'da bir gelincik tarlasında video çekti.

Şarkıcı Gülben Ergen, 'depremi unutmayın' mesajı vermek için Hatay'da bir gelincik tarlasında video çekti. Ergen'in videosunu gören tarla sahibi ise "Tarlama kimsenin girmesini istemiyorum" diyerek tepki gösterdi. Tarlanın sahibi videonun ardından birçok kişinin tarlaya girmek istediğini söyledi ve "Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası, gelincik tarlası değil" dedi.

Etiketler : Bir daha sakın tarlama girme Şarkıcı Gülben Ergen depremi unutmayın
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı
O kazadan sonra evlendik

O kazadan sonra evlendik
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi
30 yıl sonra 'İyisin'

30 yıl sonra 'İyisin'
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım
Afet bölgelerini gezecek

Afet bölgelerini gezecek
Ustadan veda

Ustadan veda
Bodrum'da kampa girdiler

Bodrum'da kampa girdiler
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX