Bir daha sakın tarlama girme!

Şarkıcı Gülben Ergen, 'depremi unutmayın' mesajı vermek için Hatay'da bir gelincik tarlasında video çekti. Ergen'in videosunu gören tarla sahibi ise "Tarlama kimsenin girmesini istemiyorum" diyerek tepki gösterdi. Tarlanın sahibi videonun ardından birçok kişinin tarlaya girmek istediğini söyledi ve "Gülben Ergen bir şey paylaşmış ama burası ekin tarlası, gelincik tarlası değil" dedi.