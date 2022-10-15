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15 Ekim 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 09:00:00

Bir bu eksikti

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İstanbul'da kuralsız kullanılan 'scooter'lar vatandaşları bezdirirken, oyuncu Esra Ruşan, bir AVM'de scooter ile mağazaları gezdi.

İstanbul'da kuralsız kullanılan 'scooter'lar vatandaşları bezdirirken, oyuncu Esra Ruşan, bir AVM'de scooter ile mağazaları gezdi.

En son ekranlara veda eden 'Masumlar Apartmanı' dizisinde canlandırdığı 'Esra' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Ruşan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 39 yaşındaki oyuncunun City's'te Scooter ile alışveriş yapması dikkat çekti. İstanbul'da kuralsız kullanılan 'scooter'lar vatandaşları bezdirirken Ruşan ise scooter ile mağazaları dolaşıp evinin eksiklerini ve kişisel ihtiyaçlarını karşıladı. Oyuncunun AVM içerisinde Scooter'lu alışveriş turu renkli görüntülere sahne oldu. Oyuncu, kendisini görüntüleyen habercilere yakın zamanda bir dizi projesiyle ekranda olacağını dile getirdi. Ruşan katıldığı bir Youtube programında kariyer yolculuğunu anlatırken, "Öğretmenlik okurken tiyatro yapmaya karar verdim" demişti.

Etiketler : Bir bu eksikti City's'te Scooter Ruşan ise scooter
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