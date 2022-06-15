Serdar Ortaç'ın sahnede sandalyeden yere düşmesi sonrası 'Ben Gülben miyim?' sözlerini kullanması dikkat çekmişti. Gülben Ergen'den Serdar Ortaç'a yanıt geldi. Ergen, "Sahnede düşerken 'Ben Gülben miyim' demek o anda insanın aklına nasıl gelir? Bilinçaltında yer eden nedir? Geçmişler olsun" şeklinde bir Twitter paylaşımı yaptı. Geçen ay Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Ergen, düşmüş ve sonrasında apar topar hastaneye kaldırılmıştı.