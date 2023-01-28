VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
6'lı masaya tepki: Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar
"Biz bu düşmanlıklarla bin yıldır bu coğrafyalarda var olduk, kahramanca yaşadık"
"Cumhurbaşkanımızın yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır"
Kargocu kılığında aldıkları imzalarla sahte senet düzenleyen çete çökertildi
"Rusya ile konuşmaya devam edeceğim"
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: Bir pilot öldü
Başkan Erdoğan'dan Denizli paylaşımı
Filistinli uzmanlara göre İsrail'in Cenin baskını Gazze'de "tansiyonu yükseltmeyecek"
Bakan Kirişci türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı
"Can Azerbaycan hiçbir zaman, hiçbir yerde yalnız değildir"
Dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 100 milyon lira olarak belirlendi
Ukrayna, Rus sporcuların olimpiyatlara "tarafsız sporcu" olarak katılmasına karşı çıktı
"Şubatta elektrik fiyatlarında gerileme olabilir"
Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin 42 kişi gözaltına alındı
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Tyre Nichols için Times Meydanı'nda protesto düzenlendi
"Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor"
İsrail'in Kudüs kentinde çıkan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
MSB, Kış tatbikatında Mehmetçiğin uçaktan atlayış görüntüsünü paylaştı
"Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla"nın girişine uçurum salıncağı
4-6 yaş için düzenlenen Kur'an kurslarında 193 bin 564 öğrenci eğitim alıyor
Definecilerin ortaya çıkardığı mozaikler Kapadokya'nın sanat tarihine ışık tutuyor
Sanayiciler elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimleri memnuniyetle karşıladı
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 132 arttı
28 Ocak 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 15:00:00

Beykoz'da yeni ev arıyor

ABONE OL

Serdar Ortaç İstinye'deki villasını 92 milyona satışa çıkardı. Şarkıcı, Instagram'dan hayranlarına kendisine Beykoz'dan ev bulmasını istedi.

Müzisyen Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Sarıyer'de oturduğu evden taşınacağını açıkladı. Uzun bir süre 15 milyon TL olan kumar borçları için çalıştığını ve ödediğini söyleyen Ortaç, yeni bir hayata başlıyor. Şarkıcı, yıllardır oturduğu İstinye sırtlarındaki evini satışa çıkardı. Lüks villasına 92 milyon TL isteyen Ortaç, kendisine de Anadolu Yakası'ndan ev bakıyor. Şarkıcı, takipçilerinden kendisine satılık ve kiralık dairelerin haberini vermesini istedi. Instagram canlı yayınında Ortaç, "Avrupa Yakası'ndan taşınıyorum. Beykoz, Kavacık, Kanlıca'da denize sıfır bir yalı olabilir. Karşı tarafta satılık, kiralık varsa haber verin" dedi.

Etiketler : serdar ortaç sarıyer villa
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
'Kusura Bakma' Sezenciğim

'Kusura Bakma' Sezenciğim
Aşk itirafı

Aşk itirafı
3 günde 4 şehir 5 bin kişi

3 günde 4 şehir 5 bin kişi
Dominik'ten kızına koştu

Dominik'ten kızına koştu
Hayallerini oyunculukla yaşıyor

Hayallerini oyunculukla yaşıyor
Sözlü şiddete maruz kaldım

Sözlü şiddete maruz kaldım
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX