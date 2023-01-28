Beykoz'da yeni ev arıyor

Müzisyen Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Sarıyer'de oturduğu evden taşınacağını açıkladı. Uzun bir süre 15 milyon TL olan kumar borçları için çalıştığını ve ödediğini söyleyen Ortaç, yeni bir hayata başlıyor. Şarkıcı, yıllardır oturduğu İstinye sırtlarındaki evini satışa çıkardı. Lüks villasına 92 milyon TL isteyen Ortaç, kendisine de Anadolu Yakası'ndan ev bakıyor. Şarkıcı, takipçilerinden kendisine satılık ve kiralık dairelerin haberini vermesini istedi. Instagram canlı yayınında Ortaç, "Avrupa Yakası'ndan taşınıyorum. Beykoz, Kavacık, Kanlıca'da denize sıfır bir yalı olabilir. Karşı tarafta satılık, kiralık varsa haber verin" dedi.

