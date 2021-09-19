Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı

Şarkıcı Nicole Rona, Banu Alkan'ın Beyaz Orkide şarkısının nakarat kısmındaki sesin kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Şarkının nakarat kısmında Banu Alkan'ın playback yaptığını iddia eden Rona sesini izin almadan kullandığını öne sürdüğü Alkan'a 75 bin TL'lik tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Rona'nın ses sanatçısı olduğu yaklaşık 9 yıl önce stüdyoda pilot okuma denilen ses okuması yaptığı kaydedildi. Sesini kullandığını iddia eden Nicole Rona, noter aracılığıyla Alkan'a ihtar gönderdiğini ve savcılığa şikayette bulunduğu belirterek soruşturmanın ise halen devam ettiğini ifade etti.

Bilirkişi: Ses Rona'nın

Söz konusu soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda da nakarat kısmının Rona'ya ait olduğu belirtildi. Banu Alkan'ın, Nicole Rona üzerinden haksız kazanç elde etmeye devam ettiği iddia edilerek 25 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi olmak üzere toplan 75 bin lira tazminat talep ediliyor.