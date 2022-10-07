Beşiktaş buluşması

Başrolünü Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ali Sürmeli, Ayhan Taş ve Bülent Çolak'ın paylaştığı 'Aşkın Saati 19:03' filmi ekibi bir araya geldi. Beşiktaş ruhunun anlatıldığı filmin çekimleri devam ederken, ekip Nişantaşı'nda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Ekip gecede Beşiktaş marşları söyleyip her birlikte kartal işareti yaptı. Gecenin en eğlenceli anı ise Pascal Nouma'nın mekâna Beşiktaş marşı ile girmesi oldu.