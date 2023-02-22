Berlin Film Festivali'nde afet ayıbı!

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinin Berlin Film Festivali'nde gündeme getirilmemesini eleştiren film yapımcıları Ahmet Boyacıoğlu ve Başak Emre, "Dışlanmış haldeyiz. Sadece Ukrayna ve İran konuşuldu" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin Berlin Film Festivali'nde gündeme gelmemesi film yapımcıları Ahmet Boyacıoğlu ve Başak Emre'nin tepkisini çekti. Variety'ye konuşan Altın Portakal Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, Berlin Film Festivali'nin açılış töreninde felakete değinilmediğini belirterek, "Festivalin açılış töreni Ukrayna ile başladı, Ukrayna ile son buldu. İran'a da değinildi ama Türkiye'den bahsettiklerini hiç sanmıyorum" dedi. Başak Emre ise bu tarz organizasyonlarda depremden bahsedilmemesinin moral bozucu olduğunu ifade ederek, "Sosyal medyada da yeterli destek gördüğümüzü hissetmiyorum" diye konuştu.

TÜRK JÜRİ BİLE YOK

İkili ayrıca festivalin, son verilere göre 40 binden fazla insanın ölümüne yol açan deprem felaketinden önceki tutumuna da değindi. Boyacıoğlu, "Dürüst olmak gerekirse Avrupa şu anda Türkiye ile pek ilgilenmiyor. Dışlanmış haldeyiz" dedi ve Berlin seçkisinde deneysel yönetmen Burak Çevik'in ironik bir şekilde Forms of Forgetting (Unutma Biçimleri) olarak adlandırılan filmi dışında bir film bulunmadığına dikkat çekti. Boyacıoğlu ayrıca Berlinale'de "Tek bir Türk jüri üyesi olmadığını" da sözlerine ekledi. Öte yandan Berlin Film Festivali, açılış töreni davetiyesinin, Türkiye'deki deprem yardımı çabaları için Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağış yapmaya yönelik yazılı bir çağrı içerdiğine dikkat çekti.