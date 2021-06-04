Berin Menderes'i film yapın

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Berin Menderes'in hayatını canlandırmak istiyor. Oyuncu, Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi 27 Mayıs'ın ardından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes'in hayatını anlatan bir sinema filminin çekilmesi gerektiğini söyledi. Filmde Berin Menderes'i oynamak isteyen Koçyiğit, "Berin Menderes hâlâ içimde uhdedir. Çünkü o da Türk halkının dünyasında çok önemli bir yeri olan başbakanımızın eşi. Onun hayata nasıl dayandığının hikayesinin anlatılmasını istiyorum" diyerek yapımcılara seslendi. Yıllar önce yazar Selim İleri, Berin Menderes'i Hülya Koçyiğit'in, Ayhan Aydan'ın ise Türkan Şoray'ın oynayacağı bir proje hazırlığında olduğunu söylemiş ancak film hayata geçememişti.



Recep ASLAN