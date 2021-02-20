Bergüzar'a ölüm tehdidi

Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci çocuğu Han'a hamile olduğu dönemde aldığı ölüm tehdidini sosyal medya hesabından paylaştı. Aldığı mesajından ardından DM kutusunu kapattığını söyleyen Korel, "Tanımadığım bir kişi bana 'doğacak pi*in ve senin gebermen için her gün dua ediyorum' şeklinde bir mesaj atmıştı. Bu mesajdan sonra söylenen her kötü şeyi ciddiye alıp üzülmeyi bıraktım" dedi.

