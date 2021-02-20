  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9862
  • Euro
    8,4705
  • Altın
    400,0160
İstanbul
-0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye Somali'de uzay üssü kuracak
Bahçeli'den sert sözler: Acıklı gerçek maalesef budur
NASA, Perseverance'tan gelen Mars'ın yakın çekim fotoğraflarını yayınladı
PKK'nın kanalına konuştu, Türk ordusu için 'Düşman' dedi
Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak
Anne kıyafetleri satacak
5 yıl hapis istemi
Serçe'ye polisten şefkat eli
WhatsApp geri adım atmıyor
Hobi olarak başladı, siparişlere yetişemiyor
Yaşamını sokak hayvanlarına adadı
TÜBİTAK Başkanı Mandal bu sözlerle duyurdu: En zoru üretildi
40 yıldır birlikte kürek çekiyorlar
Düşmanını uzakta arama!
Resim tutkusuna devam
Leyla Hanım heyecanı
Müzik şirketi kurdu
Yeni şarkılar yolda
Evlilik şartını yerine getirecek
Doğru projeyi bekliyor
Bergüzar'a ölüm tehdidi
Köy çocuklarının ‘hediye' sevinci
Uzman Astrolog Barış Özkırış'ın değerlendirmesiyle haftalık burç yorumları
İşitme kaybı her yaşta olabilir
20 Şubat 2021 Cumartesi 11:58:00 - Güncelleme:20 Şubat 2021 Cumartesi 17:08:00

Bergüzar'a ölüm tehdidi

ABONE OL

Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci çocuğu Han'a hamile olduğu dönemde aldığı ölüm tehdidini sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci çocuğu Han'a hamile olduğu dönemde aldığı ölüm tehdidini sosyal medya hesabından paylaştı. Aldığı mesajından ardından DM kutusunu kapattığını söyleyen Korel, "Tanımadığım bir kişi bana 'doğacak pi*in ve senin gebermen için her gün dua ediyorum' şeklinde bir mesaj atmıştı. Bu mesajdan sonra söylenen her kötü şeyi ciddiye alıp üzülmeyi bıraktım" dedi.

Etiketler : bergüzar korel tehdit ölüm tehdidi
Kalbinin sahibi Youtuber

Kalbinin sahibi Youtuber
Online festival

Online festival
Sinirlendiren ‘at hırsızı' yorumu

Sinirlendiren ‘at hırsızı' yorumu
13 yıllık mutluluğun sırrı saygı

13 yıllık mutluluğun sırrı saygı
Pandemide online destek

Pandemide online destek
Oyunculuk için garsonluk yaptım

Oyunculuk için garsonluk yaptım
Pankartlı evlilik teklifi

Pankartlı evlilik teklifi
Fanlar Ebru'yu çıldırttı

Fanlar Ebru'yu çıldırttı
'Baba' mutluluk

'Baba' mutluluk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER