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09 Mayıs 2023 Salı 17:50:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 17:50:00

Bergen yine mahkemelik

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'Bergen' filmi mahkemelik oldu.

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Bergen' filmi mahkemelik oldu. Yazar-doktor Aytun Aktan, filmin hayata geçirilmesi için 10 milyon lira ödediği Orkestra Yaratıcı Yapım Şirketi'ne sözleşmeye aykırı davrandığı iddiasıyla 'ortaklığın feshi' davası açtı. Yapım şirketinin filmin yurtiçi ve yurtdışı gelirden kendisine herhangi bir pay vermediğini ileri süren Aktan, şimdilik 1 milyon liralık dava açtı.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : farah zeynep abdullah erdal beşikçioğlu bergen
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