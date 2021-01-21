21 Ocak 2021 Perşembe 03:02:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 12:04:00
Berfu Yenenler: Bu görüntüden neden utanayım?
Oyuncu Eser Yenenler'in hamile eşi Berfu Yenenler, hamile karnını paylaştığı için eleştirildi.
Tescilli güzel Berfu Yenenler, ‘’Vücudumun bir parçasının gözükmesi neden ayıp olsun. O parçanın içinde çocuğumu taşıyorsam vücudumla neden gurur duymayayım, neden sevmeyeyim. Bunlar nasıl akıllar nasıl fikirler. Canım karnım, canım vücudum bunları yaşayabildiğim için çok şükür’’ yazdı.