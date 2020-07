Beren Saat: 'Her şey bitti' derken...

Beren Saat: 'Her şey bitti' derken...

Geçtiğimiz yıl Kenan Doğulu ile evliliğinde ciddi sorunlar yaşayan oyuncu Beren Saat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Saat, o sözlere açıklık getirdi.

"İLİŞKİM BAŞKA TÜRLÜ BİR YERE GELDİ"

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Saat, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı. Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...

"O DÖNEMİ BERABER YAŞADIK"

'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı.

Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışarıdan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi.

"BEKLENEN AİLE FOTOĞRAFINI VEREMEDİK"

O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. 'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım.

"SEVGİ BİR ŞEKİLDE BÜTÜN SORUNLARI AŞIYOR"

İnsanlar kendi yaşam tecrübeleri üzerinden bizim hayatımızı anlamlandırmak ya da doğrulamak zorunda da değiller. Çünkü biz başka bir hayat yaşıyoruz. Çok sade ve anlaşılabilir bir hayat yaşıyoruz.

Bir şekilde o evliliğin içinde nefes alamadığımız zamanlar yaşadık. Birbirimize kırıldık, döküldük... Ama bu dönemden sonra her şey daha başka oldu, daha ilginç oldu. Sevgi bir şekilde bütün sorunları aşıyor.

KAFALARI KARIŞTIRAN KUTLAMA

Beren Saat, geçtiğimiz aylarda 46 yaşına giren eşi Kenan Doğulu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Saat, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN"

Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk, hain olduk, 'Bu sefer tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, eş olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk.

Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun…