22 Ocak 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 14:30:00
Bensu Soral ve eşi Hakan Baş zor günleri geride bıraktı: Her şey yolunda
Hakan Baş'la 3 yıllık evliliklerinde zor günler yaşayan Bensu Soral, zor günleri geride bıraktı.
Hakan Baş'la 3 yıllık evliliklerinde "Zor bir dönemden geçiyoruz" diyerek sorunlar yaşadıklarını söyleyen Bensu Soral, zor günleri geride bıraktı. Önceki gün Levent'te trafikte görüntülenen Soral, eşiyle barıştıklarını söyledi. Oyuncu, "Çok şükür her şey yolunda" dedikten sonra yoluna devam etti.