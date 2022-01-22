"Her şey yolunda"

Bensu Soral ve eşi Hakan Baş zor günleri geride bıraktı: Her şey yolunda

Hakan Baş'la 3 yıllık evliliklerinde "Zor bir dönemden geçiyoruz" diyerek sorunlar yaşadıklarını söyleyen Bensu Soral, zor günleri geride bıraktı. Önceki gün Levent'te trafikte görüntülenen Soral, eşiyle barıştıklarını söyledi. Oyuncu, "Çok şükür her şey yolunda" dedikten sonra yoluna devam etti.