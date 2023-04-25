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25 Nisan 2023 Salı 08:08:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 08:08:00

Ben nereye Roco oraya

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'Mutfak Bahane' adlı program sunan Derya Taşbaşı, Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken görüntülendi.

'Mutfak Bahane' adlı program sunan Derya Taşbaşı, Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken görüntülendi. Köpeği Roco ile dolaşan sunucu, "Başarılı ve keyifli bir sezon geçirdik. Sezon sonuna yaklaştık. Bakalım büyük ödülümüzü hangi yarışmacımız kazanacak?'' dedi. Nişantaşı'nda oturan Taşbaşı, "İş yoğunluğundan eve gelince köpeğimi sokağa çıkarıyorum. Roco ile alışveriş yapmaktan keyif alıyorum'' dedi.

Etiketler : Ben nereye Roco oraya Mutfak Bahane Derya Taşbaşı
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