Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya

'Mutfak Bahane' adlı program sunan Derya Taşbaşı, Nişantaşı City's'de alışveriş yaparken görüntülendi. Köpeği Roco ile dolaşan sunucu, "Başarılı ve keyifli bir sezon geçirdik. Sezon sonuna yaklaştık. Bakalım büyük ödülümüzü hangi yarışmacımız kazanacak?'' dedi. Nişantaşı'nda oturan Taşbaşı, "İş yoğunluğundan eve gelince köpeğimi sokağa çıkarıyorum. Roco ile alışveriş yapmaktan keyif alıyorum'' dedi.