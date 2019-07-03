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03 Temmuz 2019 12:42 | Çarşamba

Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?

Türkçe rapteki yerini iyice sağlamlaştıran Ben Feronun, çok konuşulan şarkısı Demet Akalın'ın klibi yayınlandı. 28 yaşındaki rapçi, son şarkısında Demet Akalın isminin geçmesine yönelik soruya "Demet Akalın şarkısında 'hava kapalı' kelimeleriyle başladım her şeye. 'Hava kapalı, ama akalım...' Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın... Tamamen denk geldi" diye cevap verdi.

Popüler kültürün kendine has ikonlarından biri olduğunu tescil eden rapçi Ben Fero, kendine has tarzı ile geçen yılın en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. `Mahallemiz Esmer´ şarkısı ilk birkaç haftada milyonlarca defa dinlenen Ben Fero, `Kimlerdensin´ ve `3 2 1´ şarkıları ile başarısını kanıtladı. Son olarak `Demet Akalın´ şarkısına ait klibini geçen hafta yayınlayan Ben Fero´ya klibinde Demet Akalın da eşlik etti. 28 yaşındaki şarkıcı, müziğe başlangıç hikayesini ve gelecek planlarını Redbull.com´a anlattı.

"15 YILDIR HİP HOP KÜLTÜRÜNÜN İÇİNDEYİM"

Almanya´da doğan ve üç yaşında ailesiyle birlikte Türkiye´ye dönen Ben Fero, yaklaşık 15 yıldır hip hop kültürünün içinde olduğunu söyledi. Şimdi ise hip hop´ın Türkiye için yeni sayılabilecek sayfası trap müziğin öncülerinden birisi. İlk albümü `Orman Kanunları´ndan `Demet Akalın´ şarkısı için ünlü şarkıcı Demet Akalın ile bir araya gelen Ben Fero, Demet Akalın ismini planlayarak seçmediğini söyledi. Ben Fero, ünlü şarkıcı ile klipte buluşmalarını "Demet Akalın şarkısında 'hava kapalı' kelimeleriyle başladım her şeye. 'Hava kapalı, ama akalım...' Akalım kelimesinden sonra da Demet Akalın... Tamamen denk geldi" sözleriyle anlattı.

"ÖNÜMDE BENİM GİBİ BİR ÖRNEK YOKTU"

'Mahallemiz Esmer´ isimli şarkısıyla çok sevilen Ben Fero, "Klibi ilk izlediğim zaman kendime güvenmeye başladım. Yaptığım işin arkasındaydım hep, ama isimsiz biri olmanın bana vakit kaybettireceğini ve bir yerlere gelebilmemin zaman alacağını düşünüyordum. Önümde benim gibi bir örnek yoktu, ne bekleyeceğim konusunda bir analiz yapamadım. Çok da düşündüğüm gibi olmadı, o yüzden mutluyum. Peşinde olduğum, yapmak istediğim bir ton şey var. Bu sadece hip hop anlamında da değil. Ailemle, arkadaşlarımla yapmak istediğim şeyler var" diye konuştu.

"HİP HOP İLE ÇOK ERKEN YAŞTA TANIŞTIM"

Hip hop´a olan ilgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığını ifade eden Ben Fero, "Benim hayatımda çocukluktan başlayan bir şey var. Okuldan sonra arkadaşlarıyla görüşen biri değildim. Asosyal sayılmazdım ama oturduğumuz yer yeni gelişmekte olan bir yerdi ve evler de birbirine uzaktı. Bağ var, bahçe var, iki tane de ev var. Öyle olunca kendimle çok vakit geçirdim. Hip hop´la da çok erken tanıştım. Bu nedenle de 'Şu dönem beni çok etkiledi' diyemiyorum, hepsinin müziğimde etkisi olmuştur" dedi.

"TÜRKİYE HİP HOP KONUSUNDA BİR GEÇİŞ DÖNEMİNDE"

Hip hop müziğin kısa sürede ülkemizdeki önemli temsilcilerinden birisi haline gelen Ben Fero, "Hip hop müziğin birçok değişimine şahit oldum. ABD´de ne değişse, Türkiye´ye 5-7 sene sonra geliyor. Avrupa´da ne değişse, 3-5 sene sonra geliyor. Türkçe çok zor bir dil trap yapmak için. 'I-was-in-the-hood', bitti. Ama Türkçe olunca kesmeniz gerekiyor. Ma-hal-le-de-yim. Bu hecelerin tek başına bir anlamı yok. O yüzden bir cümle kurabilmek için, çok seçici davranmam gerekiyor. Çok büyük anlamlar yüklemekten de bahsetmiyorum, bu konuda bazı insanlar bana sert geri dönüşler yapıyor" ifadesiyle aldığı eleştirilerden bahsetti.

Ben Fero´nun son klibi `Demet Akalın´ sadece iki günde 8 milyon kez izlendi. Merak edenlerin Ben Fero röportajının tamamına Redbull´un internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.

(DHA)

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