Ben artık Çiftçiyim

'Adı Sevgi' dizisinde rol alan Mehtap Bayri, çiftçi oldu. Muğla'ya yerleşen oyuncu, 3. Zeytinyağı Kalite Ödül gecesinde boy gösterdi. Çiftçilik belgesi alarak zeytin yetiştiriciliği ve tarımla uğraşmaya başlayan Bayri, ödüllendi. Oyuncu, "Çiftçiyim artık. Belgemi de aldım. Toprak beni besliyor. Doğayı sevmiyorum, âşığım. Çiftçilik çok emek isteyen bir iş. Bütün çiftçileri ellerinden, o koca yüreklerinden öpüyorum" dedi.