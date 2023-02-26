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26 Şubat 2023 Pazar 15:43:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 15:43:00

Bella Hadid koli koli yardım taşıdı

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Türkiye'deki depremzedeler için ilk günden beri yardım çağrısı yapan model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne yardım kolisi taşıdı. Bella Hadid, "Gereken yardımı sağlamaya hazırım" dedi.

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı. Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve 'geçmiş olsun' mesajlarını iletti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti. Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi.

'YARDIMA HAZIRIM'

Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi. Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" mesajını paylaşmıştı.

Etiketler : bella hadid türkevi depremzede yardım reyhan özgür

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