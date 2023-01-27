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27 Ocak 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 10:30:00

Belgeselin müzikleri Murat'tan

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Murat Evgin, merhum oyuncu Yıldız Kenter'in hayatının anlatılacağı belgeselinin müziklerini hazırladı.

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, merhum oyuncu Yıldız Kenter'in hayatının anlatılacağı 'Caniko' belgeselinin müziklerini hazırladı. Belgesel için 13 enstrümantal parça hazırlayan Evgin, "Yıldız Hanım'ın sanat aşkı, başarıya giden yoldaki hırsı, öğrencilerini yetiştirmek için gösterdiği çaba beni çok etkiledi. Belgeselin müziklerini hazırlarken kendisine bir kez daha hayran oldum" dedi.

Etiketler : murat evgin yıldız kenter caniko belgesel
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